Nicotera. Oliverio annuncia il primo meeting internazionale sulla Dieta Mediterranea

Il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, Mario Oliverio, promuove il Primo Meeting Internazionale sulla Dieta Mediterranea che si svolgerà l’8 giugno a Nicotera.

La finalità della legge regionale su cui si basa il meeting, è quella di promuove la Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera, ove è stato effettuato lo Studio cooperativo internazionale di epidemiologia della cardiopatia coronarica, altresì denominato Seven Countries Study (Scs) considerato come modello di sviluppo culturale e sociale, fondato su un insieme di pratiche tradizionali, competenze, conoscenze tramandate di generazione in generazione, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, ivi incluse le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e il consumo di cibo secondo un modello nutrizionale costante, nel tempo e nello spazio, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale per i suoi benefici effetti.

La Regione, ai fini dell'attuazione della legge, ha istituito a Nicotera l'Osservatorio della Dieta mediterranea italiana di riferimento (Odmir), con funzioni consultive, programmatiche e di monitoraggio per la promozione della stessa dieta; l'Albo regionale dei prodotti e delle ricette del modello di Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera; il marchio regionale identificativo della Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita promosso dalla stessa e promuovere, a livello regionale, nazionale e internazionale, i prodotti ad essa connessi ed il patrimonio culturale che la caratterizza, unitamente ai paesaggi rurali e storici e alle colture tipiche tradizionali, con particolare riferimento alle produzioni di nicchia. Istituite anche le Roccaforti della Dieta mediterranea italiana, il Premio Dieta mediterranea italiana attribuito ai soggetti pubblici e privati di livello regionale, interregionale ed internazionale, che si distingueranno nella promozione della stessa dieta.

Il Presidente della Giunta regionale della Calabria, Mario Oliverio - per dare avvio alle finalità che la legge – ha promosso, dunque, il “Primo Meeting Internazionale sulla Dieta Mediterranea” nella sala del Consiglio Comunale di Nicotera e nell’adiacente Chiostro di palazzo Convento, con madrina della manifestazione Lidia Bastianich, testimonial della Cucina Italiana nel mondo.

L’evento promosso dal Presidente Oliverio si svolgerà in collaborazione con il Comune di Nicotera, l’Accademia Internazionale della Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento, l’Unione Regionale Cuochi, Giornalisti e testate del settore enogastronomico si articolerà in un programma che prevede la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e la Unione Regionale Cuochi sulla divulgazione dei prodotti e delle ricette della dieta mediterranea attraverso due tavole rotonde.

Sarà affissa, nel Chiostro del Comune di Nicotera, una targa in ricordo di Ancel Keys epidemiologo statunitense che, nel 1958, avviò a Nicotera lo Studio Pilota sulla Dieta Mediterranea, conclusa con il Seven Countries Study of Cardiovascular Diseases decretando Nicotera “Città della Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento”.