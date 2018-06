Tutto pronto per l’esordio della VolleYnsieme Lamezia Volley under 18

Parte oggi pomeriggio l’avventura della VolleYnsieme Lamezia Volley under 18, guidata da coach Francesco De Fina e dal Vice Maurizio Davoli, alle finali nazionali che si terranno in provincia di Taranto nelle città di Massafra e Castellaneta. I lametini, che hanno conquistato le fasi nazionali dopo aver battuto in finale regionale Praia a Mare e Tonno Callipo Vibo Valentia, si troveranno di fronte, nel girone B, la Yaka Volley Malnate Varese, l’Asd Sport Team Sudtirol Caribz Bolzano e la Termoli Pallavolo Campobasso.

Un risultato importante quello della squadra lametina che, va ricordato, ha preso parte anche alle finali nazionali under 20 tenutesi a fine maggio in quel di Agropoli. Questo a dimostrazione di come il settore giovanile della Lamezia Volley (in forza al campionato di Serie C), società del presidente Mauro Davoli e del Vice Saverio Caccamo facente parte del consorzio VolleYnsieme Lamezia con la Raffaele Lamezia (Serie B) e la Spike Lamezia (Serie D), sia una sorta di culla di tanti piccoli campioni nostrani che oggi rappresenteranno la nostra terra fuori dai confini regionali.

“Esperienze come questa aiutano a crescere. – afferma Francesco Piccioni, membro dello staff tecnico – I nostri giovani atleti, molti impegnati anche nel campionato di serie C appena concluso, stanno crescendo molto ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro obiettivo è quello di far aumentare il loro bagaglio tecnico ed agonistico all’insegna della sportività e del divertimento, mantenendo però sempre i piedi per terra”.