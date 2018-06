Omicidio di San Calogero, Salvini lancia hashtag ironico. Martina (PD): “Conte spezzi silenzio”

Ha spezzato il silenzio il neo ministro dell’Interno, Matteo Salvini. E l’ha fatto lanciando su twitter l’ashtag ironico #colpadiSalvini così da rispondere alle persone che hanno collegato l’uccisione di Soumaila Sacko a San Calogero con il suo arrivo al Viminale. Ha scelto la piattaforma Twitter e ha scelto l’ironia per commentare l’omicidio del sindacalista dell’Usb.

Iera sera Salvini ha definito “grave” l’uccisione del migrante. “Ci sono delle indagini in corso: prima di dare sentenza voglio capire alla fine delle indagini i nomi delle bestie” che hanno commesso il delitto, ha proseguito il ministro dell’Interno, parlando coi cronisti al termine di un comizio a Fiumicino. “L’immigrazione numericamente fuori controllo, gli ammassi, le baraccopoli, i ghetti – ha spiegato Salvini – portano inevitabilmente allo scontro sociale: con calma porteremo la legalità in Calabria come in tutta Italia”.

Ma se il primo a parlare, seppur con toni ironici è stato il ministro dell’Interno, ancora nessun commento è stato fatto dal premier Conte. È quanto rileva il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, che ha affidato il commento a Facebook. “Sono passati due giorni dalla tragica morte di Soumaila Sacko. Ancora nessuno del Governo ha preso parola. Solo indifferenza. A questo punto spero che questa mattina il Presidente Conte metta fine a questo vergognoso silenzio. In Italia ci sono ancora razzisti da sconfiggere e nuovi schiavismi da combattere senza sosta. Altro che 'fine della pacchia'. Qui la prima cosa da fare e' sconfiggere l'indifferenza delle istituzioni”.