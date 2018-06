Camion si ribalta sull’A2, rallentamenti in direzione nord

Un autocarro per il trasporto di frutta e verdura si è ribaltato sull’autostrada A2 nei pressi dello svincolo di Vibo Valentia-Sant’Onofrio e ha così ostruito una delle corsie di marcia in direzione nord, tanto da provocare rallentamenti alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale proveniente dal Vibo Valentia, per chiare le cause dell’incidente, e personale dell'Anas per ripristinare la circolazione. Non è stato registrato alcun ferito.