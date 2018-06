Controllo straordinario del territorio nel catanzarese: tre denunce

I Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli, durante un controllo straordinario del territorio nel weekend, hanno effettuato 30 identificazioni personali, 25 controlli veicolari, 1 controllo ad esercizio commerciale, dove è stato individuato e segnalato all’Autorità Prefettizia un soggetto in stato di ubriachezza manifesta, 8 perquisizioni personali-veicolari-domiciliari, 4 controlli a persone sottoposte misure prevenzione e sicurezza, 2 ritiri di documenti di circolazione, 1 sequestro/fermo di veicolo e 2 ritiri di patente. Durante il servizio inoltre sono stati avviati due procedimenti amministrativi, nei confronti di altrettanti soggetti, finalizzati all’emissione del provvedimento del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno rispettivamente nei comuni di Carlopoli e Cicala.

A Platania è stato deferito in stato di libertà un soggetto poiché sorpreso alla guida privo di patente, già recidivo per la medesima infrazione, nonché è stato segnalato alla Prefettura – UTG di Catanzaro, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un giovane, sorpreso con mezzo grammo di marijuana; - ad Albi è stato deferito a piede libero un soggetto poiché trovato alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore al limite consentito; -a Decollatura è stato denunciata all’A.G. una persona, gravata dalla misura non detentiva della libertà vigilata, per minaccia di morte aggravata dall’utilizzo di un martello. L’evento è scaturito per futili motivi tra vicini di casa.