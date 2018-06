Evade dai domiciliari per rubare armi, arrestato a Taverna

I Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli hanno arrestato a Taverna M.F. 30enne già noto, che, evadendo dagli arresti domiciliari, si è introdotto in un’abitazione vicina, al momento disabitata ed ha esportato una pistola, una carabina e un fucile oltre al munizionamento presente. Al rincasare del proprietario è scattato l’allarme. L’immediata perquisizione effettuata dai Carabinieri, ha consentito il rinvenimento delle armi e del munizionamento, celati in parte nell’abitazione dell’uomo ed in parte in mansarda. È così che sono scattate le manette per il giovane, resosi dunque responsabile oltre che del reato di evasione, dei delitti di furto in abitazione e detenzione abusiva di armi.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando Compagnia di Soveria Mannelli, in attesa del giudizio direttissimo, celebrato nel pomeriggio di oggi davanti al Tribunale di Catanzaro – 1^ sezione Penale, a seguito del quale è stato convalidato l’arresto ed è stata applicata la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Il soggetto pertanto è stato associato alla Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro Siano.