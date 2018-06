Meeting città di Cosenza, ottimi crono per i Nuotatori krotonesi. Bronzo e argento a Fonte

La XVI Edizione del Meeting Città di Cosenza per i NuotatoriKrotonesi del presidente Antonio Fonte si conclude con ottimi crono per Pettinato Romina nei 100 rana, 100 dorso, 100 stile, Innaro Claudia nei 100 stile e 50 delfino, Barberio Miriam nei 200 dorso, 100 rana, 100 dorso, Maiorano Giada nei 400 stile e 100 stile, Labonia Mattia Carmine nei 200 dorso e 100 dorso, Fonte Lorenzo nei 100 stile, 200 dorso, 100 dorso, Luzzaro Emanuele nei 100 rana e 50 rana, Salerno Raffaele nei 100 stile e 50 delfino.

Capitolo a parte, come sempre per la grande Ilaria Fonte: medaglia di bronzo nei 200 dorso, e argento nei 100 dorso, ma soprattutto, dopo essersi qualificata il giorno prima grazie all’ottimo secondo posto nei 50 dorso, arriva splendida ed applauditissima seconda nella gara australiana - che racchiude le otto atlete che si posizionano nei primi 2 posti assoluti per ogni gara dei 50 metri - dietro solo all'atleta della rappresentativa italiana, fischiata al momento della premiazione perché avrebbe dovuto essere squalificata.

Una menzione particolare, e naturalmente molto positiva, meritano anche gli esordienti dei NuotatoriKrotonesi.

Labonia Azzurra, podio di bronzo nei 50 dorso e nei 50 stile, De Gennaro Marco, oro nei 50 stile e argento nei 100 stile, Marchio Davide, record personale nei 50 stile e record personale nei 100 farfalla.

Migliorano il loro personale tempo di parecchi secondi anche: D'alessandro Matteo, Hula Taras, Scalise Davide, Mocanu Ianis Emanuel, Canali Sara Nina, Ciampa Ilenia, Carbone Emanuel Pio.