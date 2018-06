Fun Football Piccoli amici, centrati gli obiettivi della manifestazione

Ha raccolto tante adesioni la 19esima edizione della Festa regionale Fun Football Piccoli Amici, organizzata dal Coordinamento Regionale Calabria Figc Settore Giovanile e Scolastico e dal Comitato Regionale Calabria Lnd.

Ieri al Centro Tecnico Federale di Formazione, circa 200 bambini e bambine dai 5 agli 8 anni, appartenenti alla categoria di base “Piccoli Amici” di 18 scuole calcio di tutta la Calabria, che, suddivise in raggruppamenti da quattro, si sono esibite in mini gare 3 vs 3 da due tempi di 10 minuti ciascuno.

Il programma, dopo l'arrivo delle squadre, ha previsto la consueta sfilata dei giovani calciatori, l'accensione del tripode, l'ascolto dell'inno nazionale e i saluti delle autorità presenti. A seguire vi sono state le gare del torneo "Giochiamo Insieme" e a conclusione si è tenuta la premiazione delle società e dei giovani calciatori.

Alla manifestazione hanno preso parte il Coordinatore federale del Settore Giovanile e Scolastico Calabria, Massimo Costa, insieme al presidente del Cr Calabria Lnd, Saverio Mirarchi, nonché il responsabile regionale per l’Attività di Base, Francesco Fratto.

Ampia soddisfazione dei presenti è stata espressa per il buon esito della manifestazione sportiva.