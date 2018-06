Calcio a Cinque. Pirossigeno riconferma in squadra Carmine Naccarato

"Sono contentissimo - afferma - ringrazio tutta la dirigenza per la fiducia dimostrata anche quest'anno nei miei confronti. Non posso che esserne grato. Pur ricevendo offerte da altre società, sono entusiasta di questa opportunità sia perché lo scorso anno sono stato accolto come un figlio, alla pari degli altri nonostante venissi da una realtà come il calcio a 11, sia perché l'amore per questa maglia e per questi colori ha prevalso su tutti e su tutto."

Questo il commento di Carmine Naccarato riconfermato nel Pirossigeno Città di Cosenza anche per la prossima stagione.

E di seguito il portiere Stefano Casella: "ringrazio tutta la società, ma in particolar modo il presidente Fuoco, per avermi dato l'opportunità di poter continuare questo progetto iniziato la scorsa estate e del quale mi sono sentito subito parte integrante. Vedo inoltre che il presidente, il dg David ed il dottor Piro stanno lavorando duramente per mettere in piedi una bella squadra ed io cercherò in tutti i modi di sdebitarmi per una annata, quella appena conclusa, che non è certamente andata nel migliore dei modi dal punto di vista fisico."