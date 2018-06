Polizia: si è insediato il nuovo questore di Crotone Gambino

Massimo Gambino

Stamattina, si è insediato il nuovo questore di Crotone, Massimo Gambino, proveniente dalla Questura di Perugia. Presente, tra gli altri, il capo di Gabinetto Ugo Nicoletti. Si tratta del suo primo incarico da Questore, e, come lui stesso ha sottolineato nell’incontro con i giornalisti, “oggi è come se fosse il mio primo giorno di scuola”.

Lealtà e collaborazione: questi i concetti che il neo questore ha sottolineato nel suo saluto. “La mia porta sarà sempre aperta, per la stampa così come per i cittadini – ha detto Gambino – con l’intento “di avvicinare i cittadini stessi alle istituzioni”.

Ha evidenziato, poi, il ruolo essenziale svolto dalla stampa, a cui ha chiesto collaborazione, nel rispetto dei ruoli a ciascuno assegnato, anche per contrastare la diffusione indiscriminata di notizie sul web, alcune del tutto infondate.

Stamattina, il neo questore ha deposto una corona di fiori al monumento ai caduti, con tutti gli agenti schierati: “È stato emozionante” – ha confidato. Un costante controllo del territorio tra le azioni che metterà in campo, insieme al lavoro di squadra, non solo all’interno della questura, ma anche con le altre forze dell’ordine.

Tra le attività svolte il polizia, nella sua esperienza trentennale, l’esperienza nella squadra mobile, ma anche nell’Interpol, e poi in questura a Perugia, da vicario. Sposato con due figli, tra le sue passioni, la moto (Bmw); squadra del cuore Juventus.

“Sono arrivato con molto entusiasmo – ha aggiunto il neo questore di Crotone – ed assicuro il mio massimo impegno. Vengo – ha continuato - da una mentalità analitica, ed è per questo, che prima voglio studiare il territorio prima di esporre le mie linee d’azione”.