Furto in uno studio oculistico, arrestato extracomunitario

Sono scattate le manette per un georgiano 24enne, R.K.V., ritenuto l’autore di un furto di apparecchiature di ingente valore perpetrato presso uno studio oculistico di Reggio Calabria.

I fatti risalgono alla notte tra il 13 ed il 14 gennaio scorso, allorquando a Reggio Calabria, nella centralissima via Cimino, due persone, dopo essersi arrampicati lungo la gronda del pluviale per raggiungere il balcone del primo piano di un immobile e dopo aver forzato alcune persiane, si sono introdotti all’interno dello studio medico di un noto professionista asportando numerose strumentazioni mediche legate alla sua professione di oculista, oltre ad una somma di denaro non quantificata e ad altri oggetti.

A conclusione di articolate indagini della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, lo scorso 2 giugno, è scattato l’arresto per il 24 enne ritenuto responsabile del furto.

Il giovane è stato condotto presso la casa Circondariale di Reggio Calabria a disposizione della competente A.G..