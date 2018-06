Fochi illegali: un arresto e una denuncia nel corso dei festeggiamenti del Corpus Domini a Zungri

Un arresto e una denuncia sono stati eseguiti ieri dalla Polizia in occasione dei festeggiamenti del Corpus Domini a Zungri.

In manette è finito un 38enne di Sorianello, I.E.P., già destinatario del divieto di detenzione di armi ed esplosivi nonché destinatario della revoca di tutti i titoli legittimanti la professione di fuochista, accusato di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di esplosivi, ricettazione e violazione della legge sul controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.

Il 38nne, in palese violazione dei provvedimenti a suo carico, aveva preparato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico per lo dello spettacolo di fuochi che si sarebbe dovuto tenere al termine della cerimonia religiosa in località Provazzi del Comune di Zungri.

Denunciato invece U.D., 39enne di Filadelfia. I reati contestati a suo carico sono detenzione e trasposto abusivo e detenzione illegale di materiale esplodente.

Tutto l’esplosivo è stato sequestrato e l’arrestato è stato sottoposto, su disposizione della locale autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari.