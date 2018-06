Sbarchi: fermato veliero a largo di Capo Spartivento, arrestati gli scafisti

È stato grazie ad una segnalazione che il Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha intercettato, a circa miglia 5 a sud di Capo Spartivento, sulla costa reggina, un veliero di quasi 15 metri, denominato “Billy One” e battente bandiera greca, che viaggiava con nove persone a bordo.

Messa in moto la macchina organizzativa, il natante è stato raggiunto mentre cercava di avvicinarsi alla costa e dove aveva appena iniziato le operazioni di trasbordo dei migranti verso terra.

Cinque delle persone a bordo, infatti, erano state trasferite su un gommone diretto sulla spiaggia, mentre i restanti quattro, due di nazionalità greca componenti l’equipaggio e altrettanti pakistani, sono stati bloccati dalle unità navali giunte nel frattempo.

L’imbarcazione, successivamente sequestrata, è stata scortata fino al porto di Reggio Calabria per ulteriori approfondimenti.

I cinque migranti fuggiti sul gommone sono stati fermati e portati, insieme agli altri due pakistani, presso il Commissariato della Polizia di Stato di Condofuri per le operazioni di identificazione e di prima assistenza.

Tutti i migranti hanno dichiarato di essere partiti 5 giorni prima da Atene per poi raggiungere Patrasso, da dove si sono imbarcati su piccoli natanti per raggiungere il veliero “Billy One”, che era posizionato in mare aperto in attesa del loro arrivo.

Per i due scafisti sono invece scattate le manette e una volta arrestati sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.