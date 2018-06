Polemica su Riace. Oliverio contro Salvini: “venga in Calabria e si liberi di tare xenofobe”

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

“Il Ministro dell'interno Salvini deve avere rispetto del Comune di Riace e del suo Sindaco Mimmo Lucano. Riace è diventato il simbolo di un modello di accoglienza grazie alla capacità e all'appassionato lavoro portato avanti dal Sindaco Lucano che, con generosità, si è speso per la difesa della legalità e per la affermazione dei diritti umani di migliaia di uomini, donne e bambini provenienti da diversi Paesi del Sud del Mediterraneo spinti da guerre, fame, dalla disperazione”.

Non si placa la polemica a distanza innescata dal neo titolare del dicastero dell’Interno, il segretario della Lega Matteo Salvini, che in video aveva definito il primo cittadino di Riace, cittadina simbolo in Calabria dell’accoglienza, come “uno zero”.

A rispondere in questo caso è il presidente della Regione, Mario Oliverio, intervenuto proprio stasera ad una manifestazione sui beni confiscati svoltosi nella cittadina reggina.

“Riace – ha voluto ribadire il governatore - è un modello che concretamente dimostra come fare accoglienza, facendo coesistere più etnie, più esperienze, più culture usi e costumi valorizzando un borgo prima vuoto con molte unità abitative abbandonate. È bene che il Ministro dell'Interno sappia che Riace è un paese in prima linea sulla affermazione della legalità anche sul fronte dell'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata”.

“Ora – ha aggiunto Oliverio - i beni confiscati e ceduti al Comune vengono rimessi in circolo nella fruibilità della società civile, per realizzare ostelli, per i giovani e per le ragazze. Tutto questo avviene su un tratto di mare ricco di significato per la storia della cultura italiana, proprio nel punto dove sono stati ritrovati i Bronzi di Riace”.

In questa direzione la Giunta Regionale della Calabria ha già deliberato, su proposta del presidente, il finanziamento di un progetto con il quale viene definita una linea di sostegno alla fruibilità della valorizzazione di questo patrimonio “che altrimenti andrebbe in stato di abbandono”.

“Mimmo Lucano - ha aggiunto il Presidente della Giunta - ha saputo proiettare nel mondo l'immagine positiva di una Regione e di un Paese accogliente. È un messaggio importante che vorrei fare arrivare a chi evidentemente non sa di cosa parla. Ci possono essere opinioni diverse, ma prima di esprimere valutazioni su esperienze di grande valore sarebbe meglio conoscerle prima di lasciarsi andare ad esternazioni, frutto di un approccio propagandistico”.

“C'è un tempo per la propaganda elettorale ed un tempo per governare” ha concluso Oliverio invitando poi il Ministro Salvini a venire in Calabria e a visitare proprio Riace.

“Potrebbe essergli utile, ancor più ora, ad inizio di questa impegnativa responsabilità di Governo – ha chiosato il governatore - per liberarsi da tare xenofobe e populiste che non fanno bene ad un Ministro dell'Interno di un Paese civile e rispettoso dei diritti umani”.