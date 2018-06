È stato ritrovato verso le 13:50 l’anziano di cui si erano perse le tracce ieri a Reggio Calabria.

L’uomo, D.E.S. affetto da Alzheimer, è vivo ed in condizioni discrete. Sul posto del ritrovamento, una traversa sterrata di via Provinciale Armo, frazione Gallina, anche un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti.

L’uomo è stato trovato da personale dei Carabinieri, dei vigili del fuoco e della Protezione civile.