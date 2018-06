Pizzicato in casa con la marijuana, in manette giovane incensurato

Un 25enne di Amantea, incensurato, è finito ai domiciliari con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Ad arrestarlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Paola, in particolare della Stazione locale, che dopo essersi insospettiti per lo strano via vai di persone che entravano ed uscivano dalla stabile in cui abita il giovane, hanno deciso di vederci chiaro.

Dopo una settimana, una volta individuata con certezza la casa, è scattato così l’intervento: i militari hanno avviato una perquisizione ritrovando una buona scorta di marijuana: in tutto sono stati sequestrati 170 grammi di droga già suddivisi in due buste di plastica. Sequestrato anche un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Le analisi condotte dal Laboratorio Lass dei Carabinieri ha permesso di accertare che dal quantitativo di droga sequestrata, e sulla base del principio attivo contenuto, avrebbero potuto essere ricavate circa 450 dosi da destinare alla vendita al dettaglio.

L’arrestato, terminate le formalità di rito, e su disposizione del Sostituto di turno presso la Procura di Paola, coordinata dal Procuratore Pierpaolo Bruni, è stato messo ai domiciliari.

Continua dunque l’azione di prevenzione e contrasto ai reati in materia di droga messa in campo dai militari della Compagnia cittadina, in base alle delle direttive del Comandante Provinciale, Piero Sutera, e sotto il costante coordinamento della Procura.