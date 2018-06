Tentano di rubare legna in un cantiere della Regione: coppia in arresto

Festa della Repubblica amara per due catanzaresi sorpresi a tagliare legna in un cantiere situato nei pressi di Viale degli Angioini.

La coppia si era introdotta furtivamente sul posto quando, intorno alle 10 sarebbero stati notati da una pattuglia dei Carabinieri, che ha subito allertato il Comando Provinciale.

A questo punto i militari, giunti nell’area del cantiere di proprietà della Regione Calabria, predisposto per la realizzazione della Metropolitana di Catanzaro, hanno individuato un autocarro e due persone intente a segare dei tronchi con una motosega, ma senza alcuna autorizzazione e giustificazione della loro presenza sul posto.

Una volta sporta denuncia i due sono stati individuati in D.P. di 51 anni e G.P. di 39, entrambi con numerosi precedenti, arrestati per tentato furto aggravato. Per il 39enne è scattata anche la denuncia per inottemperanza alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Dopo gli accertamenti del caso, i due sono stati ristretti a i domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida.