Basket. Lamezia affronta e sovrasta la Sutor Montegranaro

È Lupetti ad aprire il primo break nella competizione tra Lamezia e Montegranaro. (10-18). Cuccarese trova il bersaglio grosso ricucendo un po' e Marisi riporta sotto Lamezia con la tripla del 19-20. Il secondo parziale si apre con due triple di Temperini che fa scappare via i suoi (24-40). Monier dopo 20’ trova i primi punti permettendo ai giallo blu di chiudere dietro di 13 punti.

Lamezia entra con un’altra faccia nel terzo quarto, piazzando subito un parziale di (7-2). Montegranaro non perde la calma e grazie ancora una volta a Temperini riallunga (38-49). Gaetano ruba pallla e vola sopra il ferro, Rubino trova un gioco da 4 punti e in un amen Lamezia si riporta a contatto (47-49).

Lamezia rientra in partita ma gli sforzi sembrano vanificati dall’8-0 iniziale di Montegranaro. La Sutor vola sul 48-57. Lamezia sembra alle corde ma i gialloblu trovano ancora la forza di reagire e riportarsi sotto grazie ad un Faranna eccezionale.

Con 4:40 sul cronometro Lamezia impatta sul 58-58. La partita diventa una bolgia. Tanti errori e tante buone difese. Lamezia spreca l’opportunità di andare avanti facendo 0/6 al tiro libero. Monier spezza la difesa marchigiana servendo Faranna che realizza il 61-58. Marisi non sbaglia dalla linea della carità e chiude di fatto il match. Lamezia vince e domani contro San Nicola basket cedri si giocherà il primo pass per la promozione diretta in serie B.