Scompare anziano affetto d’Alzheimer, si teme per l’incolumità: avviate le ricerche

Non si hanno più notizie dalle tre e mezza di ieri pomeriggio di un anziano residente nella frazione Gallina di Reggio Calabria.

La scomparsa dell’uomo, D.E.S. le sue iniziali, tra l’altro affetta da Alzheimer, è stata segnalata ai carabinieri che, a loro volta, hanno avvisato l’Ufficio di Governo del capoluogo.

Il Prefetto Michele di Bari, così, ha subito attivato, già da sabato, il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse che, in base alle indicazioni fornite dall’Ufficio del Commissario Straordinario per le persone scomparse, prevede l’attuazione delle procedure operative, considerando che l’uomo non è più rintracciabile nell’ambito dei suoi spazi di vita e che per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’incolumità dello stesso scomparso.

Il Piano ha l’obiettivo di favorire una più ampia collaborazione tra le Forze di Polizia, l’Autorità Giudiziaria, gli Enti e gli Organi Territoriali competenti, per garantire un dispositivo di ricerca e soccorso di massima efficacia ed efficienza.

È stata così costituita, presso il Comando Stazione Carabinieri di Gallina, il cosiddetto Url, l’Unità di Ricerca Locale, dove sono confluiti i referenti di tutte le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, gli Enti ed Organizzazioni chiamati a svolgere le ricerche.