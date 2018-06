Paratriathlon, la reggina Anna Barbaro si laurea campionessa italiana

La reggina Anna Barbaro, in forza alle Woman Woman Triathlon Italia, guidata da Francesca Tibaldi, si riconferma Campionessa Italiana per il terzo anno consecutivo nella categoria Pt VI. È successo a Porto Sant’Elpidio, dove si è tenuta la terza tappa del circuito di Paratriathlon con l' assegnazione dei titoli italiani.

La gara prevedeva 750mt di nuoto a mare, 20 km di bici e 5 km di corsa. Gara complicata per Anna e Francesca, complice il caldo e qualche calo di concentrazione della guida sia nella prima frazione di nuoto che nell'ultima frazione di corsa. La Barbaro, non nasconde la delusione per il tempo finale ma aggiunge che: “le emozioni provate sono state diverse dal solito, avere il tifo dei ragazzi calabresi anch’essi impegnati nei giochi studenteschi, la presenza del presidente regionale Fitri Calabria Mario Siciliano, mi ha dato una carica in più. Un grazie particolare a loro e a tutti quelli che mi sostengono”.

Continua dicendo: “Il mio grazie per la mia crescita ad affrontare le difficoltà lo devo al mio allenatore Giuseppe Laface che é sempre al mio fianco e continua ad essere il mio punto di riferimento”. Prossimo appuntamento, Besançons (Francia), il 17 giugno, gara di Coppa del Mondo. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente regionale CIP Calabria Antonello Scagliola che si è congratulato con l’atleta, la guida ed l'allenatore, e ha dichiarato che questi risultati portano lustro a tutto il movimento paralimpico calabrese.