San Luca, al via stazione carabinieri al Santuario di Polsi

Verrà inaugurato domani, domenica 3 giugno, in occasione dell’avvio dei festeggiamenti della Madonna della montagna, a margine della processione del Corpus Domini, il posto ricezione denunce dei carabinieri al santuario della Madonna di Polsi a San Luca.

Il Santuario della Madonna della Montagna di Polsi, sito in località del Comune di San Luca, luogo simbolo della pietà popolare Mariana nonché importante luogo di culto per la cristianità, in particolare per quella calabrese, richiama ogni anno un grande afflusso di fedeli che, nei mesi estivi, raggiungono il luogo di preghiera.

I festeggiamenti, che quest’anno si apriranno il 3 giugno con la processione del Corpus Domini, culmineranno il 2 settembre, giorno in cui si è registrata in passato la presenza presso il Santuario anche di 15-20mila fedeli, per concludersi il 14 settembre con la processione della Croce di Polsi.

Durante i mesi estivi, dunque, il Santuario prende letteralmente vita, ed è proprio in questo periodo che l’Arma ha deciso di essere ancora più prossima alle esigenze dei pellegrini, istituendo un nuovo presidio proprio all’interno del Comprensorio del Santuario.

Il Posto ricezione denunce sarà operativo a partire da domani, domenica 3 giugno, data in cui è prevista l’inaugurazione alla presenza delle massime autorità militari, civili e religiose del capoluogo reggino, e fino alla data di conclusione dei festeggiamenti. I pellegrini avranno dunque la possibilità - nelle giornate di maggiore afflusso al Santuario - di poter usufruire in loco di un vero e proprio presidio operativo dei Carabinieri, che rappresenterà un sicuro punto di riferimento in una località così impervia ed isolata, distante circa 40km dal più vicino presidio delle Forze dell’Ordine, la Stazione Carabinieri di San Luca.

L’iniziativa dell’Arma - realizzata anche grazie alla preziosa collaborazione della Prefettura di Reggio Calabria, della Diocesi di Locri-Gerace e dell’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte - è un altro tassello dal valore simbolico.