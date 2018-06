In casa con droga e contanti. Arrestato 30enne a Girifalco

Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga G.R., 30enne di Girifalco arrestato dai carabinieri della stazione locale con i colleghi dell’unità del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia. Così nel corso di una perquisizione a casa dell’uomo, i militari hanno trovato 25 grammi di cocaina, 120 grammi di marijuana, 0,5 grammi di hashish, il tutto suddiviso in dosi, 1 pianta di marijuana, 585 euro in banconote di piccolo taglio, 1 bilancino di precisione, materiale per il taglio ed confezionamento dello stupefacente.

L'uomo è stato quindi messo ai domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo, come disposto dalla competente autorità giudiziaria di Catanzaro. Questa mattina l'arresto è stato convalidato. G.R. è stato messo ai domiciliari.