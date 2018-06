Hashish e marijuana in casa, coppia ai domiciliari per spaccio

Marito e moglie di Palmi, A.P. e A.S., rispettivamente di 41 e 44 anni, sono finiti in arresto con l’accusa - in flagranza - di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Nella mattinata di ieri gli agenti di Polizia del commissariato di Gioia Tauro hanno eseguito una perquisizione a casa della coppia ritrovandovi una tavoletta di hashish del peso di 54 grammi, ed altri quattro involucri, confezionati separatamente, che contenevano in totale quasi quattro grammi di cannabis indica essiccata.

Le analisi effettuate presso i laboratori della Polizia Scientifica, hanno confermato la natura della sostanza così per entrambi sono scattati i domiciliari.