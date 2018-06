Famiglia “in armi” … e droga. In manette padre, madre e figli

Avevano ben nascosto un piccolo arsenale e un bottino di droga tra la propria abitazione e un capanno nelle loro disponibilità per questo, nella mattinata di oggi, sono scattate le manette per un’intera famiglia di Caroniti, frazione di Joppolo, nel vibonese.

I Carabinieri della Compagnia di Tropea e della Stazione di Joppolo si sono presentati presso l’abitazione della famiglia per un normale controllo che ha portato alla consistente scoperta. Infatti, all’interno di un capanno e in un bidone interrato sotto un balcone sono stati rinvenuti 17 involucri sigillati di marijuana dal peso di 10 grammi cadauno, altri due involucri da 25 gr. a testa, due pistole semiautomatiche con matricola abrasa cal. 7.65 con 36 colpi, una pistola revolver cal. 22 con relativi 50 colpi.

In automatico sono scattate le manette per il capo famiglia, A.T., di 59 anni, per la moglie, D.C., di 54, e per i due figli di 31 e 21 aanni, S.T. e F.T.. I 4, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti in carcere a diposizione dell’A.G. ed in attesa del rito direttissimo.