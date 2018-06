Territorio crotonese sotto l’occhio vigile della Polizia: un arresto e 14 denunce

1 arresto, 14 denunce, 15 perquisizioni effettuate, 374 persone identificate, di cui 46 extracomunitari, 13 espulsioni e 19 respingimenti con Ordine del Questore notificati, 2 persone sottoposte a misure di sicurezza, 5 controlli amministrativi effettuati, 217 auto controllate, 31 sanzioni per violazioni al Codice della Strada elevate e 3 fermi eseguiti. È questo l’esito dei controlli settimanali operati dagli agenti della Questura di Crotone nell’ambito del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘Ndrangheta”

Nella mattinata del 29 maggio è stato segnalato, L. F. P. crotonese 39enne, in quanto assuntore di stupefacenti. All’esito del controllo, il giovane è stato trovato in possessi di 3 gr di eroina, debitamente sequestrata.

Nella notte tra il 29 ed il 30 maggio uè stato invece deferito all’A.G., T. C. crotonese 34 enne, in quanto si sarebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi alla guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti. Lo stesso è stato, altresì, segnalato al Prefetto in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. All’esito del controllo è stato trovato in possesso di 3,9 gr di cocaina, debitamente sequestrata.

Nella giornata di mercoledì è stato denunciato per il reato di furto aggravato, S. S., 63enne. L’uomo sarebbe responsabile del furto di un portafogli.

Giovedì, invece, presso lo sportello del locale Ufficio Immigrazione si è presentato un cittadino Pakistano di 35 anni, K. I., in Italia di fatto senza fissa dimora, al fine di regolarizzare la propria posizione giuridica in merito all’istanza di richiesta di protezione internazionale. Dalle risultanze AFIS è emerso che il predetto, il 4 novembre 2011 era stato fotosegnalato con altre generalità, nei confronti delle quali vi era da eseguire un provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il personale della Squadra Mobile, dopo le formalità di rito, ha ristretto l’uomo nella casa circondariale di Crotone a disposizione della competente A.G.

Nella stessa giornata sono stati denunciati altri due stranieri di 31 e 30 anni, S. D. F. e C. P., entrambi nati in Romania, per il reato di danneggiamento aggravato in concorso.

Inoltre, il personale della Divisione P.A.S.I., unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza e a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone, ha effettuato controlli amministrativi a Cutro, presso un ristorante del posto. Dopo aver appurato la posizione lavorativa non in regola di 5 dipendenti, il predetto personale ha proceduto alla sospensione immediata dell’attività e ad elevare le relative contestazioni amministrative.

Nella serata dell’1 giugno, il personale della Squadra Volanti ha deferito alla competente A.G., per il reato di “false dichiarazioni a P.U. sulla propria identità”, A. M. 35enne crotonese. Contestualmente è stata segnalata in quanto assuntore di stupefacenti, I. M. crotonese 26enne, poiché trovata in possesso di 1,2 gr di marijuana, debitamente sequestrata.

Stamani è stato invece deferito alla competente A.G. un altro 26enne crotonese, B. A., per il reato di “minacce a Pubblico Ufficiale” e “rifiuto di dare le proprie generalità a P.U.”.