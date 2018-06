I carabinieri di Roccabernarda hanno denunciato un 38enne residente a Petronà dopo averlo sorpreso - in località Serre Rosse - alla guida di un’auto ed in stato di alterazione dovuto all'uso di stupefacente. L’uomo aveva anche 12 grammi di marijuana: uno nascosto in un pacchetto di sigarette e altri 11 in casa.