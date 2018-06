Crotone torna a volare. Atterrato a S.Anna il primo aereo della ripartenza

E’ arrivato poco dopo le 13 il primo volo di Ryanair per Crotone, proveniente da Bergamo. Un arrivo che segna il ritorno all’attività volitiva dello scalo crotonese, dopo la sua chiusura dall’ottobre 2016.

Ad accogliere il primo passeggero, dei 189 sbarcati al “S. Anna” è stato il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, con buona parte della giunta comunale e la consigliera regionale Flora Sculco.

Presente allo scalo, anche il Comitato cittadino aeroporto di Crotone, che da tempo si sta battendo per la riapertura, con una folta delegazione, che ha dato il benvenuto alla compagnia aerea anche con uno striscione.

A festeggiare il riapprodo a Crotone di Ryanair, il manager John Alborante, che ha promosso egli stesso la rotta da e per Crotone. Lo stesso manager, poi, si è intrattenuto con il sindaco. Successivamente, l’aeromobile è ripartito per Bergamo.

I posti di questa tratta, per il mese di giugno, sono con un’alta percentuale di riempimento; un po’ meno passeggeri, invece, presenti nei voli per Pisa, che, comunque, presentano delle percentuali anch’esse interessanti.

“Ho voluto personalmente dare il benvenuto agli ospiti del volo proveniente da Bergamo in occasione della riapertura dell'attività volativa sull'aeroporto S.Anna. Li ho ho accolti con il sorriso. Un sorriso che mi nasce dal cuore perché oggi è un giorno felice per la città e la sua provincia.” Ha affermato il primo cittadino crotonese, che ha aggiunto: “Li ho ringraziati auspicando loro di essere i primi di una lunga serie di visite sul nostro territorio che si apre nuovamente al paese ed esce dall'isolamento dovuto alla lunga chiusura dello scalo.”

“Oggi è un giorno importante,- ha proseguito Pugliese - un primo tassello di quel percorso per il quale abbiamo duramente lavorato, insieme al presidente della Regione, alla consigliera regionale Flora Sculco coinvolgendo tutte le realtà del territorio, i sindaci della provincia e anche della fascia ionica, le associazioni, i comitati cittadini. Non ci fermiamo ad oggi, andiamo avanti nell'interesse della comunità, per il diritto alla mobilità. Ma oggi è un giorno di festa – ha concluso - e lo viviamo con il sorriso insieme alla nostra gente.”