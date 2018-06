Criminalità, controlli dei carabinieri di Rende: 22 denunce

I Carabinieri della Compagnia di Rende, durante un servizio di controllo, hanno denunciato 22 persone per Guida in stato di ebbrezza, Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Minacce e Lesioni personali, Furto, Inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale, Ricettazione, Evasione e Guida con patente falsificata ”, segnalare 6 persone quali “Assuntori di sostanza stupefacenti” e ritirare 12 “Patenti di guida”.

Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti: un 36enne cosentino sorpreso dai militari operanti mentre cedeva un grammo di hashish a un 22enne di Rende, segnalato alla Prefettura di Cosenza quale “Assuntore di sostanze stupefacenti”. La sostanza è stata sottoposta a sequestro; un 30enne cosentino che, seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 4 vasi, occultati all’esterno del balcone della propria abitazione, contenenti altrettante piantine di marijuana, sottoposta a sequestro.

Segnalato alla Prefettura di Cosenza, quali “Assuntori di sostanze stupefacenti” un 22enne e un 24enne di Montalto Uffugo e una 23enne di Paola. I militari operanti a Rende, hanno controllato i tre giovani i quali, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di 6 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro.

I militari delle Stazioni Carabinieri di Rose e Luzzi hanno segnalato alla Prefettura di Cosenza, quali “Assuntori di sostanze stupefacenti” un 48enne di Belvedere Marittimo, una 23enne di Luzzi, che, avevano 3 gr di marijuana, sottoposta a sequestro.

Sul piano dell’azione di contrasto all’uso di alcool durante la guida:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende e della Stazione Carabinieri di Bisignano, hanno denunciato per il reato di “Guida in stato di ebbrezza” 12 automobilisti che, controllati alla guida delle rispettive autovetture e sottoposti ad accertamento etilometrico, avevano un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti sono state ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende hanno denunciato per il reato di:

“Inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale” un 36enne di Rende e un 49enne di Rose, sorvegliati speciali. Il primo è stato trovato al di fuori della propria abitazione fuori dagli orari previsti mentre il secondo sorpreso alla guida della propria autovettura nonostante la patente revocata, in violazione degli obblighi a cui sottoposti.

“Evasione” un 33enne di Montalto Uffugo, poiché, non era all’interno della propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari.

I militari della Stazione Carabinieri di San Pietro in Guarano hanno deferito in stato di libertà una 32enne di Lamezia Terme (CZ) residente a Cosenza, per furto e ricettazione. L’uomo, poco prima, approfittando di un momento di distrazione della vittima, un 43enne di Castiglione Cosentino, si sarebbe impossessato del telefono cellulare del malcapitato.

L'uomo è stato poi trovato in possesso dello smartphone, da poco asportato, nascosto all’interno di uno zaino, che veniva immediatamente restituito al legittimo.

I militari della Stazione Carabinieri di Acri hanno denunciato in stato di libertà per i reati di:

“Guida senza patente e Uso di atto falso” un 18enne di Acri, controllato a bordo di un ciclomotore e che, esibiva come documento di identificazione una patente palesemente falsa, sottoposta a sequestro. Dai successivi accertamenti è emerso che il giovane era sprovvisto di titolo di guida perché mai conseguito, pertanto anche il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro.

“Minacce e Lesioni personali” un 21enne di Acri che, a seguito di una lite scaturita per futili motivi, avrebbe minacciato e aggredito con calci e pugni un vicino di casa, un 50enne di Acri, procurandogli ferite al volto e al torace giudicate guaribili in 21 giorni dai medici dell’Ospedale “Beato Angelo” di Acri.

I militari della Stazione Carabinieri di Lattarico hanno deferito in stato di libertà, per il reato “Furto in concorso”, un 22enne e un 28enne cosentini che si erano resi poco prima responsabili del furto di una cassa acustica professionale, dall’interno di un negozio di strumenti musicali di Lattarico. La refurtiva è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.