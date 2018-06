Interdizione Mister dog, arriva il commissario straordinario

Nella giornata di oggi il prefetto di Crotone, Cosima Di Stani, ha nominato, con proprio decreto, il commissario straordinario con i poteri e le funzioni degli organi di Amministrazione dell’impresa “Mister Dog s.r.l.”, destinataria, nello scorso mese di aprile, di informazione antimafia di tipo interdittivo.

“La nomina - comunica la prefettura - consegue, avuto riguardo al quadro normativo di riferimento in materia di prevenzione della corruzione e monitoraggio e sostegno alle imprese, allorché le aziende colpite da provvedimento interdittivo abbiano in corso un contratto per lavori, prestazione di servizi o forniture, stipulato con soggetto pubblico e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento del contratto ovvero la sua prosecuzione. Ciò al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili”.