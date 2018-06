Ospedale Castrovillari: allo spoke ha preso servizio il primario di ortopedia

Presso l’Ospedale di Castrovillari , questa mattina , ha preso servizio il primario di ortopedia, Massimariano Bisignani. - Lo rende noto il Sindaco della città, Domenico Lo Polito, - che lo ha salutato presso il nosocomio, presenti, tra gli altri, il direttore Sanitario, Dino Filomia, il geometra Maradei, responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’ospedale di Castrovillari, ed il consigliere comunale Dario D’Atri.

In una dichiarazione stampa, poi, resa a margine del semplice momento di benvenuto al professionista, il primo cittadino ha ricordato che “ha già sollecitato i vertici sanitari dell’Azienda provinciale Sanitaria affinché completino e dotino, entro l’estate, l’Unità con risorse umane e strumentali senza dimenticare le altre questioni.”

“Continua , come ribadito in più ambiti e per le diverse necessità che urge l’Ospedale spoke di Castrovillari – ha inoltre affermato- l’attenzione di questa Amministrazione, consapevole che una struttura del genere necessita sempre più di contenuti certi per rispondere al bisogno di salute che proviene dalla gente.”

“Proprio per questo - ha spiegato- non bisogna abbassare la guardia e lavorare tutti per rendere esigibile quanto ci è dovuto al fine di rendere effettiva la tutela del diritto alla salute nelle struttura.”

“La situazione delle Unità Operative in affanno- ha tra l’altro ricordato- mette a dura prova i livelli essenziali di assistenza che necessitano di scelte, atti e risposte risolutive non più procrastinabili per migliorare le dotazioni organiche professionali e tecniche che esigono procedure celeri ed efficaci, che se ritardate frenano i servizi che si attendono sempre più adeguati.”