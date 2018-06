A2, Lavori di manutenzione: limitazioni tra Cosenza sud ed Altilia

Per consentire i lavori di manutenzione previsti dall’Accordo Quadro lungo l’A2 Autostrada ‘del Mediterraneo’, saranno necessarie alcune limitazioni al transito veicolare, in direzione sud, tra Cosenza Sud e Altilia, in provincia di Cosenza.

Gli interventi - comunica Anas - prevedono, il risanamento profondo del piano viabile, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e il ripristino dei giunti di dilatazione.

Nel dettaglio, a partire dalla ore 06:00 di lunedì 4 giugno e fino alle ore 18:00 del 30 giugno 2018, sarà disposta la chiusura della carreggiata nord con disposizione del traffico veicolare sulla carreggiata sud, predisposta a doppio senso di circolazione dal km 267,240 al km 259 .