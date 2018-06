Motori: raduno Ferrari domani sulla pista dell’Aeroporto di Scalea

“Cavallino Rosso” in pista! Sabato 2 giugno sessanta vetture della scuderia Ferrari provenienti da tutta Italia sfileranno sulla pista dell’Aeroporto di Scalea regalando molteplici emozioni agli appassionati di quel prestigioso orgoglio mondiale Italiano. Un inedito rombo quello dei motori delle luxury car di casa Maranello, in uno scenario inconsueto: la pista da 1975 metri dell’aeroporto di Scalea. Iniziativa inserita per l’edizione 2018 dell’evento Ferrari Calabria giunta al suo undicesimo appuntamento.

La scuderia di Catanzaro chiama a raccolta le Rosse di tutta Italia che dal 1 al 3 giugno faranno tappa sulla costa Tirrenica Cosentina in un coinvolgente “pit stop” con sede d’elezione a Praia a Mare. Il cartour, curato e gestito dall’agenzia Promo Dea di Catanzaro, con la sua Rouge Equipe, il 2giugno lascerà il Borgo di Fiuzzi, nell’incantevole cornice dell’isola di Dino, per procedere in un “atterraggio “ speciale.

Le Rosse più amate dagli italiani saranno infatti attese alle ore 9 in località la Bruca- Scalea, per varcare i cancelli della sede aeroportuale (operativa h24 con le sue attività di volo per aerei civili , militari e di soccorso) ed esibirsi in una “sfilata d’abilità” . Una mattina in cui i caldi motori dei gioielli di casa Ferrari sfoggeranno la loro bellezza in movimento, in sosta e in armonica sicurezza per lasciarsi vivere ed immortalare dai tanti fans che potranno così godere di un momento turistico-sportivo ad alto tasso emozionale. Emozione resa, inoltre, da un finale tutto a sorpresa ( anche per gli stessi piloti) ideato e realizzato da Aviogestioni ed Engine srl -sistemi telemetrici di alta precisione- da sempre sponsor e partner delle attività operative in sede.

La seconda giornata dell’XI Meeting del club Ferrari Calabria (evento che si concluderà domenica 3 giugno a Praia a Mare con party di gala tra i soci) con la sua passeggiata in pista farà impazzire gli appassionati delle quattro ruote in un connubio perfetto tra aviazione e motori. Il raduno, grazie al coordinamento organizzativo del presidente del Club Catanzaro Mimmo Tiriolo, alla collaborazione della Concessionaria Ferrari Radicci, alla collaborazione della Regione Calabria, del Comune di Praia a Mare (Cs), del Comune di Scalea, dei tanti organi istituzionali e civili, delle forze dell’ordine e della Direzione Aeroporto di Scalea, darà il via ad un week end all’insegna dello sport, del turismo e dell’entusiasmo tutto da vivere tra le bellezze paesaggistiche e le attrazioni inserite per fruire una tre giorni di piacere e divertimento da Cavallino Rampante.

~Prima di diventare simbolo della Ferrari, il Cavallino Rampante era l’emblema dell’aviatore di Lugo Francesco Baracca, medaglia d’oro nella Prima guerra mondiale, che lo portava dipinto sulla carlinga del suo aereo.

Ed è grazie al primo incontro di Enzo Ferrari nel 1923 con i Conti Baracca, genitori dell’aviatore, che nasce l’idea di marchiare con quello stesso simbolo le sue auto, in ricordo della sua vittoria al circuito del Savio, ed in memoria dell’aviatore abbattuto in volo nel 1918. È così che il Cavallino, scelto come portafortuna, nel 1932 fa la sua prima comparsa sulle auto della casa automobilistica Ferrari, cavalcando negli anni quel successo no stop di respiro globale.~

Per omaggiare le radici del Cavallino di Maranello ( di cui la città di Lugo ospita il Museo Baracca con i documenti, i cimeli e gli aerei che ne conservano la storia e la memoria) l’Aeroporto di Scalea sabato 2 giugno accoglie il Club di Catanzaro e le numerosissime auto per un appuntamento da non perdere: i piloti Ferrari provenienti da tutta Italia in pista e ai box, tra jet ed hangar in una kermesse dal connubio vincente ed ancestrale, quello tra l’aeronautica e l’automobilismo che 86 anni fa segnò il trionfo in casa Ferrari.