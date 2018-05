Auto si ribalta sulla statale 18, deceduto 30enne

Stava procedendo in direzione nord lungo la statale 18 tra Belvedere e Diamante, quando, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro il guardrail e poi ha urtato vettura che procedeva in senso contrario, ribaltandosi.

Ma per l’uomo alla guida dell’auto, un giovane di 30 anni, non c’è stato nulla da fare, è infatti deceduto. Il conducente della seconda auto è rimasto illeso. Sul posto sono interventi i sanitari del 118 per le prime cure, la polizia stradale per i rilievi del caso.