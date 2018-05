Ammonta a 100 euro il bottino della rapina fatta questa mattina in una in una parafarmacia di Cetraro. Un uomo con il volto nascosto da un cappellino è entrato nella parafarmacia e ha minacciato la titolare facendosi consegnare quanto aveva in cassa, circa cento euro, per poi dileguarsi. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno anche acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.