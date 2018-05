Davoli Marina, cagnetta partorisce 9 cuccioli. Messi in salvo dai Vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Soverato hanno salvato 9 cuccioli di cane. A seguito di una chiamata al 115 di Catanzaro da parte della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Soverato le sqaudre sono intervenute a Davoli Marina.

I cagnolini, tutti della stessa cucciolata, erano stati partoriti all’interno di un canale interrato per il deflusso delle acque meteoriche, che sboccava sulla spiaggia. Arrivati sul posto le unità hanno scoperto che lo sbocco a mare del canale era quasi completamente occluso dalla sabbia, per questo motivo il recupero è stato difficoltoso.

I soccorritori hanno quindi trovato un pozzetto a monte e si sono calati all’interno del condotto del diametro pressappoco di 80 centimetri e percorrendo una distanza di circa 12 metri, hanno raggiunto i cuccioli portandoli in salvo.

Serena Voci, presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sez. di Soverato nonché vice presidente nazionale e Giuseppe Lomanno, vicario, hanno preso in custodia i cagnolini e la madre per le opportune cure ed i necessari controlli.