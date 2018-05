“Centro Storico in Fiore”, vittoria per la bellezza

Con la quarta edizione di Centro Storico in Fiore hanno vinto tutti. I residenti del centro storico che hanno partecipato al concorso dei balconi fioriti ma soprattutto ha vinto la bellezza quella dei ragazzi di “Crotone in Fiore” e di uno dei luoghi più suggestivi della città. Questa mattina, nell'auditorium dell'Istituto Pertini – Santoni di Crotone si è tenuta la cerimonia conclusiva della edizione 2018 promossa dall'Associazione “Crotone in Fiore”, dal Comune di Crotone e dall'Istituto Pertini - Santoni.

In un auditorium affollato da residenti del centro storico e da alunni della scuola la cerimonia è stata aperta da un filmato che ha riassunto tutti gli eventi legati alla iniziativa e che hanno riscosso grande apprezzamento da parte della comunità cittadina.

Oltre al concorso per il migliore balcone fiorito infatti “Centro Storico in Fiore” ha proposto l'infiorata di maggio, realizzata da ragazzi coordinati da Tiziana Pintimalli e in collaborazione con la Confraternita Mariana della Vergine di Capo Colonna, in piazza della Resistenza in onore della patrona della città Maria di Capo Colonna.

Inoltre la mostra “scorci del centro storico”, ancora in corso alla Sala Margherita realizzata dagli alunni del liceo artistico coordinati da Armando Arcidiacono, presente alla cerimonia odierna e con le opere degli alunni diversamente abili coordinati da Mario Oppido.

“Muri di...versi” con l'omaggio di versi da parte di poeti e poetesse crotonesi che sono state realizzate in lamina di bronzo e affidate alla “custodia” dei residenti del centro storico. Alla manifestazione di oggi erano presenti le poetesse Tiziana Stasi, Raffaella Trusciglio e Susy Savarese alle quali i ragazzi di “Crotone in Fiore” hanno fatto omaggio di un filmato che ha ricordato una delle pagine più belle dell'edizione 2018.

Ed ancora “un pensiero per il centro storico” realizzato in collaborazione con la scuola di un orafo crotonese. Il maestro ha realizzato un gioiello che è stato assegnato al più bel pensiero dedicato al centro storico cittadino attraverso una cartolina che si poteva consegnare allo store o alla casa della Cultura.

Alla cerimonia conclusiva hanno partecipato la vice sindaco ed assessore alla Cultura Antonella Cosentino che con l'assessore ai Quartieri Caterina Caccavari hanno seguito da vicino tutte le fasi del progetto sostenendo ed incoraggiando i ragazzi di “Centro Storico in Fiore”, il dirigente scolastico dell'Istituto “Pertini Santoni” Vito Sanzo, Caterina Cotroneo ispiratrice del concorso, i professori Alberto Curcio ed Armando Arcidiacono.

“Il centro storico si è aperto alla città con tante iniziative culturali che lo hanno valorizzato e che si inseriscono perfettamente nelle politiche che come amministrazione Pugliese stiamo mettendo in campo per uno dei luoghi simbolo della città” ha detto la vice sindaco Antonella Cosentino.

“La scuola dialoga costantemente con le istituzioni e la città. Un dialogo produttivo di bellezza e di positività con i ragazzi assoluti protagonisti” ha detto il dirigente scolastico Vito Sanzo. “Siamo stati tutti insieme, alunni, docenti, Comune, cittadini per realizzare qualche cosa di bello e di duraturo che resta non solo nei balconi o sui muri del centro storico ma nei cuori di tutta la comunità. Adesso il percorso continua con la nascita dell'associazione Crotone in Fiore che vede proprio i giovani protagonisti” ha detto Caterina Cotroneo.

E' seguita la cerimonia di premiazione dopo una emozionate riflessione di Giada e Imen, due alunne di Centro Storico in Fiore. Il premio social per il miglior balcone fiorito che ha raccolto più like sulla pagina facebook di Centro Storico in Fiore consistente in un'opera realizzata dal maestro orafo è stato attribuito a Patrizia Stigliano.

Menzione speciale per il balcone di Ettore Montorsi, premiato con un'opera del maestro Sacco per la creatività. Il premio per “un pensiero per il centro storico” è andato a Sebastiano Zema. Poi i premi per il concorso balconi fioriti: al terzo posto si è classificato Pasquale Faccioli, al secondo Antonella Scalise mentre l'edizione 2018 è stata vinta da Rachida Lebckacrii.