Incidenti stradali: due scontri nel vibonese, feriti a Soriano e Maierato

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi per due distinti incidenti stradali avvenuti in mattinata.

Il primo si è verificato alle ore 8:40 circa a Soriano Calabro all’incrocio tra la SP 73 e la SP 65 nei pressi dello svincolo autostradale di Serre.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgone ed una vettura. Il conducente della vettura è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito la messa in sicurezza degli automezzi coinvolti.

Il secondo incidente è avvenuto alle ore 9:30 circa sulla SP 5 nel comune di Maierato dove il conducente di una fiat punto ha perso il controllo dell'auto capovolgendosi. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere in sicurezza la vettura. Il conducente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.