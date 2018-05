Volley Green day 2018, si chiude la stagione indoor di pallavolo crotonese

La stagione indoor di pallavolo si chiude con gli ultimi due campionati più giovani e con ennesime finali territoriali, quella under 13 venerdì 1 giugno vedrà l’epilogo in quel di San Pietro a Maida tra le 4 vincitrici dei propri gironi, con le semifinali che si svolgeranno nel primo pomeriggio ed a seguire la finalissima:

- San Pietro a Maida / Botricello ore 16.00

- Lamezia magica / Gerardo Sacco KR ore 17.15

Sabato invece toccherà alle Under 12 chiudere con la manifestazione finale che si svolgerà a Crotone per la prima volta sul prato del E. Scida, permettendo a tutte le 40 formazioni di prendere parte alla festa finale grazie allo spazio a disposizione dove verranno allestiti decine di campi per permettere lo svolgimento di tante partite.

Parallelamente nell’altra metà campo dello stadio la Pallavolo Crotone ha allargato a tutte le altre società ma anche agli amatori l’invito a partecipare a quello che è stato definito il Volley Day 2018 proprio per chiudere la stagione tutti insieme tra adulti e giovanissimi in una giornata finale di festa e allegria.

Il presidente Giovanni Capocasale: stagione esaltante dove siamo stati presenti in tutti i campionati con ottimi risultati, ora proviamo a chiudere la stagione con i prossimi due impegni sopratutto logistici come quello 2 giugno dove la federazione ha inteso scommettere su una nostra idea di giocare sul prato verde di uno stadio organizzato con tanti campi all’aperto e che coinvolgeranno centinaia di partecipanti; l’esperimento se dovesse riuscire potrebbe essere allargato per la prossima stagione su scala nazionale e portare a Crotone centinaia di atlete giovanissime con al seguito genitori e pubblico per far diventare il Volley Green day una festa nazionale e perché no internazionale.