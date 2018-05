Spaccio di droga: arrestato nel vibonese pusher pregiudicato

Gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia, durante la scorsa notte, nell’ambito di mirati servizi diretti alla prevenzione e repressione dei reati connessi allo spaccio di stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione a Presinaci di Rombiolo presso l’abitazione di Carmelo Castagna, 48enne pregiudicato, nel corso della quale sono stati rinvenuti e sequestrati 34 grammi di marijuana, 3.7 grammi di cocaina, 31,3 grammi di eroina oltre ad un bilancino di precisione, a vario materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente ed alla somma contante di 350 euro.

Durante la fase dell’irruzione all’interno dell’abitazione Castagna avrebbe provato a disfarsi della droga, cercando di guadagnare un’uscita secondaria, ma grazie all’attenzione e alla professionalità del personale che aveva preventivamente cinturato la casa, lo stesso è stato immediatamente bloccato e tutta la sostanza stupefacente recuperata.

Carmelo Castagna è stato dunque tratto in arresto con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti e tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno.