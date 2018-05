Cosenza: dalla Camera di commercio 1,5 milioni di euro alle imprese

La Camera di Commercio di Cosenza ha destinato 1,5 milioni di euro alle imprese. Si tratta di sei bandi per i quali è ancora possibile presentare la domanda di partecipazione. Con il Bando “Risparmio energetico” l’ente camerale concede alle micro, piccole e medie imprese contributi o assegnazione di voucher fino al 50% degli investimenti diretti all’efficientamento energetico. Il Contributo o voucher potrà avere un valore massimo di € 5.000,00. La dotazione complessiva è di 500 mila euro.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 31 ottobre 2018. Il bando “Contributi alle micro e piccole imprese della provincia di Cosenza per la partecipazione a fiere in Italia - Anno 2018” prevede 300mila euro di dotazione finanziaria complessiva. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 30 novembre 2018.

Il contributo dell’ente camerale è pari al 50% della spese sostenute ed è calcolato sulla base degli importi dei documenti di spesa presentati al netto dell’IVA, nel limite massimo di € 3.000,00 per ogni fiera (per un massimo di due fiere nell'anno 2018).

Al fine di valorizzare i loro prodotti, la promozione dell'identità territoriale e la tutela del consumatori la Camera di Commercio ha approvato il Bando “Narrazione digitale e turismo” (che scade il 31 luglio 2018) con una dotazione complessiva di 200mila euro.

Nel Bando (che scade il 31 ottobre 2018) per il cofinanziamento di iniziative per la “Destagionalizzazione e la delocalizzazione dei flussi turistici - anno 2018” è prevista una dotazione finanziaria complessiva di 100mila euro.

“Il Bando per la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro - 2a edizione 2017/2018” prevede una dotazione complessiva di 200mila euro per un massimo di 2500 euro ad impresa.

Per partecipare basta essere iscritti al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola - Lavoro ed allegare alla domanda di partecipazione copia della convenzione con l'istituto scolastico e copia del registro presenze degli studenti coinvolti.

A partire dall’11 giugno 2018 è possibile presentare le domande di partecipazione al Bando (che scade il 16 novembre 2018) per la concessione di contributi a sostegno della creazione di nuove imprese del settore turistico-culturale – anno 2018-. La dotazione finanziaria complessiva è di 200mila euro.

Inoltre è stata prorogata la data di presentazione della domanda di partecipazione alla terza edizione del Premio Imprese Storiche. L’ Ente Camerale di Cosenza attribuisce fino a 50 medaglie d’oro con relativo diploma di benemerenza con l’intento di premiare gli imprenditori e le imprenditrici che continuano a contribuire allo sviluppo economico della provincia cosentina.