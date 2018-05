Guardavalle: fermato dai carabinieri fornisce false generalità, arrestato

È stato fermato dai Carabinieri senza documenti, fornendo false generalità: sono scattate le manette per un 22enne proveniente dalla Locride.

Erano le 17 circa di martedì quando i Carabinieri della Stazione di Guardavalle hanno proceduto al controllo di un’autovettura, risultata di proprietà di una società di autonoleggi, con a bordo due giovani provenienti dalla provincia di Reggio Calabria. Nella circostanza, il conducente, sprovvisto di documenti di riconoscimento e di guida, è stato contravvenzionato, sottoscrivendo il relativo verbale. Tuttavia, visto l’atteggiamento ambiguo tenuto dal giovane, è stato accompagnato, col passeggero, presso gli uffici della Stazione Carabinieri, per accertamenti.

I sospetti si sono rivelati fondati: all’esito dei controlli, è emerso che il giovane in realtà si chiamava Domenico Giorgi, 22enne, proveniente da Benestare (RC) e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 20 alle 6; il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Locri il 29 gennaio scorso, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 22enne è stato quindi tratto in arresto, in flagranza di reato, con l’accusa di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, e sottoposto in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

La 1^ Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, senza disporre ulteriori provvedimenti nei confronti del soggetto.