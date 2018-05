Truffe online: 50 macchine da caffè a casa, denunciato a Soriano

I Carabinieri di Soriano Calabro, nell’ambito di predisposti servizi in ambito provinciale volti a contrastare il fenomeno dei furti di rame in occasione dell’operazione convenzionalmente denominata “action day”, ha eseguito una serie di perquisizioni domiciliari che, per quanto riguarda la ricerca del prezioso metallo, hanno dato esito negativo.

Sicuramente singolare è stata la scoperta, durante una di queste perquisizioni domiciliari a Soriano Calabro, di 50 macchine da caffè dal valore di circa 5 mila euro complessivi.

Da qui sono iniziate le indagini dei militari dell’Arma che hanno accertato, nell’immediatezza, che tale bottino era provento di una truffa online già denunciata in altra città italiana. Il proprietario dell’abitazione, quindi, C.D., di 34 anni, originario di Soriano Calabro, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per truffa e ricettazione.

Le indagini continuano per verificare l’eventuale presenza di correi.