Omicidi nel Vibonese, chiusa l’inchiesta “Outset”

La Dda di Catanzaro

Sono otto gli indagati nell'ambito dell'operazione antimafia denominata "Outset" e chiusa oggi dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Le indagini si sono concentrate sui fatti di sangue avvenuti nel 2002 e nel 2006, e in particolare sull'omicidio di Mario Franzoni, ucciso nella frazione Portosalvo di Vibo Valentia, e dell'omicidio di Giuseppe Pugliese Carchedi compiuto lungo la strada che collega Vibo Marina a Pizzo Calabro. I delitti sarebbero maturati all'interno del clan Lo Bianco.

Per ricostruire i fatti di sangue sono state decisive le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vibonesi Andrea Mantella e Raffaele Moscato che avrebbero indicato come presunti sicari due esponenti del clan Giampa' di Lamezia Terme, in uno scambio di favori fra lametini e vibonesi.