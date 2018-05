Ospedale San Bruno: lettera di Tassone a Scura

Durante la riunione di ieri tra i Sindaci del Comprensorio delle Serre e la Direzione Generale dell’Asp di Vibo Valentia, è stata formalizzata la procedura per l’esecuzione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero “San Bruno” - lavori che si rendono necessari al fine di soddisfare i requisiti tecnici richiesti per l’apertura del reparto di Riabilitazione.

A tal fine Luigi Tassone, in qualità di Presidente del Comitato di rappresentanza dei Sindaci dell’Azienda Provinciale di Vibo Valentia, ha segnalato al Commissario Scura, e per conoscenza al direttore generale dell’Asp di Vibo Angela Caligiuri ed al presidente della Commissione Sanità Michelangelo Mirabello, la necessità ad attivarsi per ottenere le dovute autorizzazioni riguardo alle assunzioni del personale necessario al funzionamento dei reparti, nonché per l’aumento dei posti letto del reparto di Lungodegenza in attesa del prossimo sopralluogo dei Sindaci del comprensorio, presso lo stesso presidio ospedaliero.