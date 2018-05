Caduta massi e dissesto a Tiriolo: le precisazioni della Provincia

In merito a una nota a firma del Sindaco di Tiriolo relativa a presunte inadempienze e omissioni dell’Ente Provincia riguardo il problema di caduta massi e dissesto dal monte Tiriolo in vicinanza della EX SS 19, il settore Gestione Viabilità e Trasporti provinciale, diretto dall’ingegner Floriano Siniscalco, precisa quanto segue:

“Il problema di dissesto sui versanti del Monte Tiriolo che costeggia la Ex SS 19 in località Pretrara riguarda un’area molto vasta e non limitata alle pertinenze stradali. Tale situazione fa ricadere l’intervento da effettuarsi nell’alveo delle competenze relative alla difesa del suolo e dissesto idrogeologico da frane che sono assegnate agli Enti Comunali. Sia nei verbali dalla della Protezione Civile Regionale che nei verbali di riunione di coordinamento presso la Prefettura di Catanzaro in data 15/01/2018 si evince chiaramente che il Comune e il Sindaco quale autorità di Protezione Civile siano l’Ente delegato alla soluzione del problema. Ciò è tanto vero in quanto è stata proprio la Giunta Comunale ad approvare un progetto di fattibilità datato 06/02/18 al fine di ottenere un finanziamento dalla Regione Calabria . La Provincia di Catanzaro in tutte le riunioni si è resa disponibile a collaborare con l’Ente Comunale, per quanto nelle proprie possibilità tanto è vero che ha autorizzato i propri uffici a redigere tale studio di fattibilità sottraendo tempo e risorse umane alla propria struttura. In ogni occasione è stato ribadito al sindaco che la Provincia è disponibile ad attivare ogni utile sinergia istituzionale, ma purtroppo, non è compito dell’Ente intermedio addivenire in prima persona alla soluzione del problema, in questo caso semmai la Provincia potrebbe risultare solo danneggiata qualora la EX SS 19 ( oggi SP 165/2 ) subisse danni da eventuali frane. Laddove la Provincia ha avuto piena competenza alla soluzione dei problemi, come è a conoscenza del Sindaco di Tiriolo, ha di recente impegnato ben 200.000,00 euro per intervenire in Somma Urgenza sulla SP 40 tra Tiriolo e Gimigliano. Quanto sopra al fine di una corretta lettura della problematica in essere ribadendo la disponibilità alla collaborazione ma respingendo ogni accusa di omissioni e/o inadempienze. La necessità che il Comune e il Sindaco quale autorità di Protezione Civile siano l’Ente delegato alla soluzione del problema è chiara sia nei verbali dalla della Protezione Civile Regionale che nei verbali di riunione di coordinamento presso al Prefettura di Catanzaro in data 15/01/2018.”