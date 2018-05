Multata auto parcheggiata su scalinata nel centro di Catanzaro, era del Comune

La Polizia municipale di Catanzaro ha multato una Fiat Panda parcheggiata su una scalinata in via Scesa Cavour, nel pieno centro storico del capoluogo. Nulla di strano, se non fosse che l'auto in palese infrazione è un mezzo comunale. La Panda, infatti, reca sugli sportelli laterali una grande aquila, simbolo della città con la dicitura "Comune di Catanzaro-settore grandi opere". Il Comune quindi multa il Comune. L’atto, se pur corretto, resta anomalo e la stessa amministrazione municipale dovrà pagarsi la multa.