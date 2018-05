Lavoro. Dipendenti Abramo Printing: no ai licenziamenti, scatta lo sciopero

Domani, giovedì 31 maggio, è previsto uno lo sciopero dei lavoratori dell'Abramo Printing & Logistics, indetto dalle organizzazioni sindacali contro la procedura di licenziamento avviata dall'azienda nei giorni scorsi a difesa del "perimetro occupazionale" messo concretamente in discussione da quello che viene ritenuto come "l’ennesimo atto volto alla riduzione del personale".

"Pensare di governare la crisi a colpi di licenziamenti collettivi – hanno fatto sapere le organizzazioni sindacali - non è soltanto inaccettabile, ma improponibile se determinato da una azienda che opera in un territorio già fortemente provato dalla mancanza di occupazione".

Oltre allo sciopero è previsto un incontro nella stessa giornata in Confindustria tra l'Abramo e le parti sociali. Saranno anche organizzati dei presidi di protesta per bloccare questo che per le Sigle rappresenterebbe un ulteriore "depauperamento industriale nel territorio catanzarese".