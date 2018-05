Viola la Sorveglianza Speciale per incontrare un pregiudicato, arrestato figlio boss

Il 41enne Giuseppe Pantaleone Mancuso, figlio del defunto boss Pantaleone Mancuso, detto"Vetrinetta", è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri di Limbadi nel corso di in controllo. L’uomo, sottoposto a Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, è stato notato dai militari mentre si intratteneva con pregiudicato in palese violazione del provvedimento impostogli. Vista la situazione, il 41enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, come disposto dall’A.G., per il successivo rito direttissimo.