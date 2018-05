Smontavano pannelli di amianto senza autorizzazione, due denunce a Girifalco

Hanno smontato dal tetto di un edificio pannelli con amianto, per poi accantonarli al suolo, in assenza di qualsiasi abilitazione. Così il socio di una ditta di costruzioni e il privato cittadino committente dei lavori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per aver esercitato attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

È successo a Girifalco in un cantiere edile per la riqualificazione di uno stabile destinato a civile abitazione, a San Pietro a Maida, dove i carabinieri hanno effettuato controlli nei cantieri edili. Nel corso delle attività hanno segnalato la situazione all'Ispettorato Territoriale del lavoro di Catanzaro per l'elevazione di conseguenti sanzioni amministrative e sequestrato 26 pannelli e vari frammenti dei pannelli.