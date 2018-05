Scontro tra due auto tra Vibo e Sant’Onofrio: giovane ferito

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 606 che collega il centro abitato di Vibo Valentia allo svincolo autostradale di Sant’Onofrio.

Per cause in corso di accertamento, poco dopo il distributore di benzina della Esso, due veicoli, una Fiat 500 ed una Jeep, si sono scontrati e nell’impatto un giovane è rimasto ferito e per questo trasferito in ambulanza all’ospedale Jazzolino in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure del casi, i carabinieri che per regolare il traffico e ad effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.